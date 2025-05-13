ЕК будет требовать отказа от российского газа и после конфликта на Украине — еврокомиссар
11:32 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) будет требовать от стран ЕС отказа от российских энергоресурсов и после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по прибытии на неформальную встречу министров энергетики ЕС в Польшу.
«Еврокомиссия представила план отказа от российских энергоресурсов. Мы послали четкий сигнал, что не хотим закупать ни единой молекулы российских ресурсов, вне зависимости от каких-либо других переговоров, в том числе по Украине», — сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли ЕС закупать российский газ в случае перемирия на Украине.
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