0
0
0
НОВОСТИ

ЕК будет требовать отказа от российского газа и после конфликта на Украине — еврокомиссар

11:32 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) будет требовать от стран ЕС отказа от российских энергоресурсов и после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по прибытии на неформальную встречу министров энергетики ЕС в Польшу.

«Еврокомиссия представила план отказа от российских энергоресурсов. Мы послали четкий сигнал, что не хотим закупать ни единой молекулы российских ресурсов, вне зависимости от каких-либо других переговоров, в том числе по Украине», — сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли ЕС закупать российский газ в случае перемирия на Украине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 13.05.2025
Сделка Вашингтона и Киева по минералам не принесет прибыли до 2035 года — FT
0
85
11:05 13.05.2025
Уиткофф заявил, что без диалога с Россией установить мир на Украине невозможно
0
119
11:00 13.05.2025
РФ предложила поправку в Базельскую конвенцию о контроле за опасными отходами
0
124
10:32 13.05.2025
Российская орбитальная станция получит источники энергии мощнее, чем на МКС — глава РАН
0
163
10:20 13.05.2025
Банк БРИКС не признает политику протекционизма и запугивания — глава НБР
0
180
10:05 13.05.2025
Трамп «в ультимативной форме» настаивает на прямых переговорах России и Украины — Уиткофф
0
257
10:00 13.05.2025
Латинская Америка не должна полагаться на КНР, США или ЕС — президент Бразилии
0
227
09:32 13.05.2025
В Россию вернулись много ученых, процесс «утечки мозгов» приостановился — глава РАН
0
273
09:20 13.05.2025
Уиткофф назвал отказ Киева от территорий, ЗАЭС и доступ к морю главными темами переговоров
0
257
09:05 13.05.2025
Столкновения вспыхнули в столице Ливии
0
299

Возврат к списку