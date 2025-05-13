Двое сотрудников МЧС погибли при атаке беспилотника в Луганске

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два сотрудника МЧС РФ погибли при выполнении служебного долга в результате атаки беспилотника в Луганске, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Сегодня при исполнении служебного долга трагически погибли сотрудники Главного управления МЧС России по ЛНР — заместитель службы пожаротушения — начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко», — сказали в ведомстве.