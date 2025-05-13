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НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР

13:20 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Решительными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Миролюбовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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