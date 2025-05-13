Путин поручил создать в Москве театр патриотической драматургии
13:32 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил к 30 ноября создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности. Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству опубликован на сайте Кремля.
Поручение дано правительству Москвы совместно с Минкультуры России, Советом при президенте по культуре и искусству и Общероссийской общественной организацией «Союз писателей России».
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