Путин поручил создать в Москве театр патриотической драматургии

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил к 30 ноября создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности. Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству опубликован на сайте Кремля.

Поручение дано правительству Москвы совместно с Минкультуры России, Советом при президенте по культуре и искусству и Общероссийской общественной организацией «Союз писателей России».