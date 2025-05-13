Пересмотр военной доктрины НАТО говорит о подготовке к будущей войне — Картаполов

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО намерены восстановить свое военное производство и готовятся к будущей войне, поэтому пересматривают военную доктрину. Такое мнение журналистам высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Что касается натовской военной доктрины они пересматривают ее <…>, [потому что] хотят восстановить свое военное производство и продолжают подготовку к будущей войне. Нам надо четко понимать и видеть то, что они делают и принимать ответные шаги», — считает Картаполов.

Он также подчеркнул, что в настоящее время у России «есть образцы вооружения, которые никто больше в мире не имеет и которые способны решить любые задачи в вооруженном конфликте».