0
0
104
НОВОСТИ

Путин поручил отчислять 10% от проката зарубежной анимации на финансирование российской

14:12 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии проработать механизм отчисления 10% средств, полученных от проката зарубежных анимационных фильмов, на финансирование российских. Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета по культуре и искусству опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии выработать механизмы, обеспечивающие отчисление 10 процентов средств, полученных от проката зарубежных анимационных фильмов, в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии для дальнейшего целевого финансирования российских анимационных фильмов», — говорится в перечне поручений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

14:32 13.05.2025
ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1 375 военных и четыре танка
0
56
14:00 13.05.2025
Пересмотр военной доктрины НАТО говорит о подготовке к будущей войне — Картаполов
0
144
13:32 13.05.2025
Путин поручил создать в Москве театр патриотической драматургии
0
175
13:20 13.05.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР
0
180
13:05 13.05.2025
Двое сотрудников МЧС погибли при атаке беспилотника в Луганске
0
191
13:00 13.05.2025
Кремль объявит переговорщиков с Украиной, как только Путин сочтет это нужным — Песков
0
229
12:52 13.05.2025
Открыт доступ к первому российскому ИИ-сервису для создания 3D-моделей – Kandinsky 3D
0
197
12:32 13.05.2025
Суд во Франции приговорил Депардье к 18 месяцам тюрьмы условно по делу о домогательствах
0
230
12:20 13.05.2025
РПК выдвинула условия для мирного соглашения с Турцией
0
267
12:05 13.05.2025
Положительное сальдо внешней торговли РФ за январь — март снизилось до $31,8 млрд — ФТС
0
252

Возврат к списку