Путин поручил отчислять 10% от проката зарубежной анимации на финансирование российской

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии проработать механизм отчисления 10% средств, полученных от проката зарубежных анимационных фильмов, на финансирование российских. Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета по культуре и искусству опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии выработать механизмы, обеспечивающие отчисление 10 процентов средств, полученных от проката зарубежных анимационных фильмов, в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии для дальнейшего целевого финансирования российских анимационных фильмов», — говорится в перечне поручений.