Путин поручил отчислять 10% от проката зарубежной анимации на финансирование российской
14:12 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии проработать механизм отчисления 10% средств, полученных от проката зарубежных анимационных фильмов, на финансирование российских. Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета по культуре и искусству опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии выработать механизмы, обеспечивающие отчисление 10 процентов средств, полученных от проката зарубежных анимационных фильмов, в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии для дальнейшего целевого финансирования российских анимационных фильмов», — говорится в перечне поручений.
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