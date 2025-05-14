Власти КНР приостановили ограничительные меры против ряда американских компаний
18:45 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай приостанавливает на 90 дней меры экспортного контроля в отношении 28 американских компаний, введенные в апреле. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минкоммерции КНР.
«4 и 9 апреля 2025 года Китай включил 28 организаций США в список экспортного контроля, запретив экспорт данным предприятиям продукции двойного назначения. В рамках выполнения договоренностей, достигнутых в ходе торгово-экономических переговоров между КНР и США на высоком уровне, с 14 мая 2025 г. решено приостановить соответствующие меры на 90 дней», — говорится в заявлении.
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