В британских тюрьмах места почти закончились

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании выделит 4,7 млрд фунтов ($6,25 млрд) на строительство трех новых тюрем. Как объявила министр юстиции страны Шабана Махмуд, в краткосрочной перспективе проблему нехватки мест в пенитенциарных учреждениях королевства поможет решить изменение правил условно-досрочного освобождения заключенных.

Как пояснила Махмуд, затратное решение застарелой проблемы как никогда необходимо, поскольку мужские тюрьмы для совершеннолетних преступников в Англии и Уэльсе сейчас заполнены на 99%, а места в них могут полностью кончиться уже к концу года.

«Число свободных мест в тюрьмах к ноябрю достигнет нуля. У полиции не будет возможности задерживать людей, суды не смогут рассматривать дела, вся система обрушится. Мы не можем этого позволить», — заявила глава ведомства.