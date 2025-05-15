Китай с марта не закупает сжиженный газ в США — Никкэй

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай с марта прекратил закупки в США сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает ведущая японская экономическая газета «Никкэй» на основе статистики по морским перевозкам.

Объемы американского СПГ, которые КНР должна закупать по долгосрочным контрактам, полностью перепродаются в страны Евросоюза и на другие рынки, установило издание. Такие действия Пекина, отмечает «Никкэй», стали ответом на экономический нажим, который Вашингтон оказывает на Китай.

Источники на рынке, по данным газеты, считают, что Китай будет отказываться от закупок СПГ в США до тех пор, пока Вашингтон полностью не отменит повышенные карательные пошлины, введенные в апреле на импорт товаров из КНР. По мнению экспертов, это может оказать негативное воздействие на американские планы по расширению производства сжиженного природного газа.