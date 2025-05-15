Индия предложила США соглашение по беспошлинной торговле — Трамп

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия предложила США соглашение о беспошлинной торговле между двумя странами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Они (правительство Индии — прим. ТАСС) предложили нам сделку, по условиям которой они готовы в буквальном смысле не взимать с нас плату», — сказал Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе.