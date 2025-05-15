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Трамп заявил о готовности приехать 16 мая в Стамбул на переговоры по Украине

12:20 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если это будет необходимо, он готов 16 мая приехать в Стамбул, где сегодня планируются первые с 2022 года прямые контакты России и Украины.

«Я думаю, что у нас все хорошо пройдет с Россией и Украиной. Задумайтесь: каждую неделю погибает в среднем 5 тыс. солдат. Посмотрим, как с этим можно покончить. Я думаю над тем, чтобы поехать, но это очень сложно в связи с нашей занятостью сегодня и завтра. Но если что-то произойдет, я бы поехал в пятницу, если это будет необходимо. В настоящее время наши люди уже проводят переговоры», — сказал Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе.

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