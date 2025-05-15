Зеленского не пригласят на саммит НАТО в Гааге по инициативе США — Euractiv

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимира Зеленского впервые с начала СВО не пригласят на саммит НАТО в Гааге в июне, опасаясь новой демонстрации разногласий в НАТО в случае возникновения напряженности с президентом США Дональдом Трампом, утверждают источники брюссельского портала Euractiv.

«Целью саммита является демонстрация единства НАТО. Приглашение Украины может вызвать напряженность, особенно с Трампом, который пытается вести переговоры с Россией и активно выступал против членства Украины в НАТО в ближайшем будущем», — отметил источник издания.

«Повестка дня саммита в настоящий момент включает только одну полную сессию, которая будет включать переговоры только между 32 странами НАТО. Белый дом выразил сомнения в целесообразности посвящать отдельный пункт повестки дня украинскому президенту», — сообщил источник портала.