Зеленского не пригласят на саммит НАТО в Гааге по инициативе США — Euractiv
12:32 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимира Зеленского впервые с начала СВО не пригласят на саммит НАТО в Гааге в июне, опасаясь новой демонстрации разногласий в НАТО в случае возникновения напряженности с президентом США Дональдом Трампом, утверждают источники брюссельского портала Euractiv.
«Целью саммита является демонстрация единства НАТО. Приглашение Украины может вызвать напряженность, особенно с Трампом, который пытается вести переговоры с Россией и активно выступал против членства Украины в НАТО в ближайшем будущем», — отметил источник издания.
«Повестка дня саммита в настоящий момент включает только одну полную сессию, которая будет включать переговоры только между 32 странами НАТО. Белый дом выразил сомнения в целесообразности посвящать отдельный пункт повестки дня украинскому президенту», — сообщил источник портала.
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