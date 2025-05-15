Армия Китая готова укреплять стратегические связи с РФ ради стабильности — МО

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готова усиливать стратегическое взаимодействие с ВС России ради поддержания глобальной стабильности. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь.

«Армия Китая готова к взаимодействию с РФ под стратегическим руководством лидеров двух стран над дальнейшим углублением стратегического взаимного доверия, укреплением стратегических связей, расширением практического сотрудничества <…> чтобы сыграть важную роль в поддержании и укреплении глобальной стратегической стабильности», — говорится в заявлении, опубликованном на странице МО КНР в социальной сети WeChat.