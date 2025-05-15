Песков опроверг возможность присутствия Путина на переговорах в Турции

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не примет участие в переговорах с Украиной, которые пройдут в Стамбуле. Об этом телеканалу CNN заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — приводит телеканал ответ представителя Кремля на вопрос о присутствии Путина в Турции.