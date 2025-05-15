ВС РФ освободили Торское и Новоалександровку в ДНР

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13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики. Решительными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.