Нефтяные доходы в РФ в апреле оказались на минимуме июня 2023 г. из-за низких цен — МЭА
14:32 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доходы России от нефтяного экспорта в апреле сократились на фоне низких цен на $1,13 млрд, до $13,2 млрд, это самый низкий уровень с июня 2023 года. Об этом говорится в майском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
При этом МЭА отметило, что физический объем нефтяного экспорта из России вырос на 150 тыс. б/с, до 7,6 млн б/с. Но это не смогло компенсировать устойчивое снижение нефтяных котировок в течение апреля.
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