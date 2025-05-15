15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ потеряли свыше 1 400 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.

В зоне «Север» украинцы потеряли свыше 165 военных и 3 боевые бронированные машины. В зоне «Запад» — до 240 военнослужащих, а также 2 бронемашины, включая бронетранспортер M113 производства США. В зоне «Юг» потери противника составили до 245 человек и танк, а также 5 бронемашин, включая бронетранспортер M113.

В зоне «Центр» украинцы потеряли свыше 515 военных, 6 бронемашин. В зоне «Восток» — более 160 военнослужащих, 3 бронемашины. В зоне ответственности группировки «Днепр» уничтожено до 75 военнослужащих.