0
0
92
НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли свыше 1 400 военнослужащих в зоне спецоперации

15:00 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ потеряли свыше 1 400 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.

В зоне «Север» украинцы потеряли свыше 165 военных и 3 боевые бронированные машины. В зоне «Запад» — до 240 военнослужащих, а также 2 бронемашины, включая бронетранспортер M113 производства США. В зоне «Юг» потери противника составили до 245 человек и танк, а также 5 бронемашин, включая бронетранспортер M113.

В зоне «Центр» украинцы потеряли свыше 515 военных, 6 бронемашин. В зоне «Восток» — более 160 военнослужащих, 3 бронемашины. В зоне ответственности группировки «Днепр» уничтожено до 75 военнослужащих.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 15.05.2025
Трамп заявил, что подумает над переизбранием на пост президента в 2028 году
0
72
15:12 15.05.2025
Спецслужбы Чехии ликвидировали украинский кол-центр, через который похищены миллионы евро
0
113
14:32 15.05.2025
Нефтяные доходы в РФ в апреле оказались на минимуме июня 2023 г. из-за низких цен — МЭА
0
186
14:12 15.05.2025
Рютте призвал сделать НАТО «более смертоносным»
0
210
14:00 15.05.2025
Трамп заявил, что Украина забрала у США при Байдене $350 млрд, «как конфету у ребенка»
0
234
13:32 15.05.2025
ВС РФ освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
0
218
13:20 15.05.2025
Песков опроверг возможность присутствия Путина на переговорах в Турции
0
255
13:05 15.05.2025
Армия Китая готова укреплять стратегические связи с РФ ради стабильности — МО
0
256
13:00 15.05.2025
Решение о переговорах с РФ будет после встречи с Эрдоганом — Зеленский
0
283
12:32 15.05.2025
Зеленского не пригласят на саммит НАТО в Гааге по инициативе США — Euractiv
0
338

Возврат к списку