ВСУ за сутки потеряли свыше 1 400 военнослужащих в зоне спецоперации
15:00 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВСУ потеряли свыше 1 400 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.
В зоне «Север» украинцы потеряли свыше 165 военных и 3 боевые бронированные машины. В зоне «Запад» — до 240 военнослужащих, а также 2 бронемашины, включая бронетранспортер M113 производства США. В зоне «Юг» потери противника составили до 245 человек и танк, а также 5 бронемашин, включая бронетранспортер M113.
В зоне «Центр» украинцы потеряли свыше 515 военных, 6 бронемашин. В зоне «Восток» — более 160 военнослужащих, 3 бронемашины. В зоне ответственности группировки «Днепр» уничтожено до 75 военнослужащих.
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