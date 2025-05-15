Времени начала переговоров в Стамбуле нет, Киев пока не озвучил позицию — источник

16:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Понимания относительно времени начала переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле на данный момент нет, Киев еще не озвучил свою позицию. Об этом заявил ТАСС источник.

«На текущий момент понимания о времени нет, все в ожидании, Киев должен озвучить позицию по переговорам», — сказал собеседник агентства.