Времени начала переговоров в Стамбуле нет, Киев пока не озвучил позицию — источник
16:01 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Понимания относительно времени начала переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле на данный момент нет, Киев еще не озвучил свою позицию. Об этом заявил ТАСС источник.
«На текущий момент понимания о времени нет, все в ожидании, Киев должен озвучить позицию по переговорам», — сказал собеседник агентства.
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