Путин возглавил попечительский совет РАН
17:47 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин утвердил состав попечительского совета Российской академии наук (РАН), глава государства сам возглавил его. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В попечительский совет также вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны Андрей Белоусов, глава Сбербанка Герман Греф, глава Минфина Антон Силуанов, председатель Госдумы Вячеслав Володин и президент РАН Геннадий Красников.
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