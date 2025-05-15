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Мерц: Запрет АдГ «слишком похож на устранение политической конкуренции»

19:02 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Фридрих Мерц скептически относится к запрету партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), отметив, что попытки запрета партий похожи на устранение политических конкурентов.

«Я всегда очень скептически относился к запрету политических партий. Необходимо доказать, что люди действуют „агрессивно“ против свободного и демократического базового порядка. И бремя доказательства лежит исключительно на государстве», — сказал Мерц в интервью газете Die Zeit. Он уточнил, что это задача исполнительной власти.

«Я всегда внутренне сопротивлялся идее инициирования процедуры запрета изнутри Бундестага. По-моему, это слишком похоже на устранение политической конкуренции», — подчеркнул канцлер ФРГ. Он подверг резкой критике действия предыдущего правительства по рассмотрению доклада Федерального ведомства по охране конституции касательно АдГ. По словам канцлера, он «не доволен тем, как идет этот процесс». «Старое правительство представило отчет без какого-либо фактологического анализа, который также был засекречен. Я не знаю содержания этого отчета и, честно говоря, не хочу его знать, пока МВД не даст на его основе свою оценку», — пояснил Мерц, добавив, что это «займет несколько недель и месяцев».

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