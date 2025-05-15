У «Северного потока 2» нет лицензии, «и это не должно измениться» - Мерц

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» не планируется.

«В настоящее время у „Северного потока — 2“ нет лицензии на эксплуатацию, и это не должно измениться», — сказал Мерц в интервью газете Die Zeit, отвечая на вопрос о том, «исключено ли, что правительство ФРГ под его руководством может дать разрешение на использование трубопровода».