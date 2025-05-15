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Источник ТАСС сообщил, когда начнутся переговоры РФ и Украины

20:05 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле стартуют 16 мая. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Да, 16 мая», — сказал собеседник, близкий к организации переговоров.

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