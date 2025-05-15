Источник ТАСС сообщил, когда начнутся переговоры РФ и Украины

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле стартуют 16 мая. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Да, 16 мая», — сказал собеседник, близкий к организации переговоров.