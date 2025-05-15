Зеленский подписал указ о создании делегации Украины для переговоров с РФ

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации Украины для участия в переговорном процессе с Россией в Стамбуле, делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

«Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины — делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, который запланирован на 15–16 мая 2025 года», — говорится в тексте документа.