У Германии в настоящее время нет планов поставлять Украине крылатые ракеты Taurus — Мерц

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия в настоящее время не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», — сказал он в эфире телеканала ZDF, отвечая на вопрос о возможном сопротивлении со стороны социал-демократов передаче ракет Киеву. Поставка, по словам канцлера, потребует значительного времени ввиду необходимости обучения военных навыкам управления системами. Однако Киев, добавил Мерц, получит крылатые ракеты от Франции и Великобритании.

Значение Taurus для Украины, как считает канцлер ФРГ, преувеличивается общественностью.