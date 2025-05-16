На предприятии в Салавате произошел взрыв газа

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошел на перерабатывающем парафин предприятии «Свеча» в городе Салавате в Башкирии, есть пострадавшие. Проверяется исполнение законодательства о промышленной безопасности, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«По предварительным данным, сегодня около 08:00 мск в промышленной зоне Салавата произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием на предприятии, перерабатывающем парафин. В результате произошло частичное обрушение здания, имеются пострадавшие, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Прокуратура проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, соблюдение требований об охране труда», — указано в сообщении.