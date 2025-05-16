На предприятии в Салавате произошел взрыв газа
10:00 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошел на перерабатывающем парафин предприятии «Свеча» в городе Салавате в Башкирии, есть пострадавшие. Проверяется исполнение законодательства о промышленной безопасности, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
«По предварительным данным, сегодня около 08:00 мск в промышленной зоне Салавата произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием на предприятии, перерабатывающем парафин. В результате произошло частичное обрушение здания, имеются пострадавшие, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Прокуратура проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, соблюдение требований об охране труда», — указано в сообщении.
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