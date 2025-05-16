ПВО за ночь сбила 65 украинских БПЛА над регионами РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 65 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение с 22:00 [мск] 15 мая до 08:30 [мск] 16 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 43 — над акваторией Черного моря, 21 — над территорией Республики Крым и 1 — над территорией Белгородской области», — сообщили там.