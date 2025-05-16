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Трамп заявил, что встретится с Путиным, «как только сможет»

12:05 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с лидером России Владимиром Путиным, как только сможет организовать такой контакт. Свою позицию он изложил в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты.

«Мы сделаем, как только сможем это организовать», — ответил он на вопрос журналистов о возможности встречи с Путиным.

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