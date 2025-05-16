Трамп заявил, что встретится с Путиным, «как только сможет»

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с лидером России Владимиром Путиным, как только сможет организовать такой контакт. Свою позицию он изложил в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты.

«Мы сделаем, как только сможем это организовать», — ответил он на вопрос журналистов о возможности встречи с Путиным.