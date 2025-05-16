Мир станет намного безопаснее через две-три недели — Трамп

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп убежден, что мир станет намного безопаснее в течение двух-трех недель.

«Мир стал сейчас находиться в безопасности, и я думаю, что в течение двух или трех недель он станет намного безопаснее», — сказал он журналистам в ходе визита в ОАЭ.