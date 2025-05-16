В Киеве отказались считать встречу в Стамбуле продолжением прерванного в 2022 г. процесса
15:12 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев отказывается считать переговоры с российской стороной, которые, как ожидается, вскоре начнутся в Стамбуле, продолжением процесса, прерванного в 2022 году Украиной с подачи Великобритании.
«Ассоциации с 2022 годом. <…> Все, что связывает с этим (стамбульским процессом — прим. ТАСС) [нынешние] переговоры, — это исключительно город Стамбул. И ничего больше», — написал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на своей странице в соцсети Х.
Ермак не входит в утвержденный Зеленским состав украинской делегации для переговоров с российской стороной. Однако он находится в Стамбуле и утром 16 мая вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и главой Минобороны Рустемом Умеровым встречался с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником по Украине Китом Келлогом, а также главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
11 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва предлагает украинским властям возобновить прерванные ими в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле для устранения первопричин конфликта и, возможно, достижения прекращения огня.
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