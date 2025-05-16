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НОВОСТИ

Хуснуллин заявил, что не видит особых сложностей в восстановлении Курской области

15:32 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что не видит особых сложностей в восстановлении приграничной территории Курской области.

«По тому опыту, который у нас уже есть в этом вопросе, я не вижу особых сложностей в восстановлении Курской области», — сказал он журналистам.

Хуснуллин отметил, что предварительная работа по вопросам восстановления приграничья Курской области проводится со всеми заинтересованными федеральными органы власти. «В общем-то, мы намечаем планы. У нас буквально на днях были совещания по этой теме, где мы подвели промежуточные итоги», — пояснил вице-премьер.

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