РФ и Украина взяли паузу на переговорах в Стамбуле — источник

15:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегации Москвы и Киева взяли паузу на переговорах в Стамбуле, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом встречи.

«Пауза», — сказал собеседник агентства.



Встреча до перерыва продлилась около 1 часа и 50 минут.

