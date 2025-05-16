Киев из-за продвижения сил РФ строит оборону на стыке ДНР и Днепропетровщины — Марочко
16:32 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины из-за продвижения российских бойцов на стыке Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области спешно возводят фортификационные сооружения и эвакуируют местных жителей. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Мы все более стремительно приближаемся к границам Днепропетровской области. Недаром военно-политическое руководство [Украины] объявило там эвакуацию и сейчас в спешном темпе возводит фортификационные сооружения. Освобождение Вольного Поля — очередное развитие успеха на данном направлении, и, естественно, мы будем продвигаться дальше к административной границе РФ», — сказал он.
Российская армия освободила Вольное Поле в ДНР 16 мая.
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