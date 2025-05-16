Прямые переговоры с Украиной завершились, РФ удовлетворена результатом — Мединский

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле завершились, российская сторона удовлетворена результатом и готова продолжить контакт. Об этом заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский в заявлении к прессе по итогам переговоров.

«Прямые переговоры с украинской стороной, организованные по инициативе президента России [Владимира Путина], только что завершились. В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт», — отметил он.