РФ и Украина проведут в ближайшие дни обмен пленными тысяча на тысячу — Мединский

17:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина проведут в ближайшие дни обмен пленными в формате «1 000 на 1 000». Об этом заявил журналистам глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров с украинской стороной.

«В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек», — отметил он.