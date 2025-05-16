РФ и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня — Мединский
17:32 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Украина договорились детально представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Об этом заявил журналистам глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров с украинской стороной.
«Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях», — сказал он.
Россия и Украина продолжат переговорный процесс после обмена планами прекращения огня. «Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях. После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено, продолжить наши переговоры», — сообщил Мединский.
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