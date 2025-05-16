РФ и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня — Мединский

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина договорились детально представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Об этом заявил журналистам глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров с украинской стороной.

«Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях», — сказал он.

Россия и Украина продолжат переговорный процесс после обмена планами прекращения огня. «Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях. После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено, продолжить наши переговоры», — сообщил Мединский.