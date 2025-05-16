Погибший обнаружен после разбора завалов на месте взрыва на предприятии в Башкирии
19:20 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины на месте взрыва на предприятии в городе Салавате в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В Салавате под завалами спасателями обнаружен погибший 46-летний мужчина. Объявлена полная ликвидация последствий [взрыва]», — отмечается в сообщении.
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