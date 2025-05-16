В Сбере предложили упростить процедуру выкупов по облигациям

18:45

В Сбере предложили стандартизировать и упростить на законодательном уровне процедуру выкупов по облигациям. Об этом рассказала руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова на конференции «Российский фондовый рынок 2025», организованной НАУФОР.

«На рынке около 600 рублевых корпоративных облигаций с офертами. В 2024-2025 годах наблюдается тренд по увеличению их количества. При этом по ряду выпусков предусмотрена оферта с так называемыми уведомлениями, когда помимо торговой заявки клиентам необходимо еще направлять уведомления», – сказала Кубезова.

По ее словам, зачастую эмитенты не заинтересованы в том, чтобы инвесторы предъявили облигации к выкупу, для чего, пусть и в рамках действующего законодательства, могут усложнять процесс участия в оферте. «Например, иногда эмитенты требуют предоставить уведомления на бумаге в каком-нибудь отдаленном регионе РФ», – отметила Кубезова.

По ее словам, в интересах инвесторов нужно изменить процесс выкупа таким образом, чтобы во всех офертах можно было участвовать в формате торговой биржевой заявки без подачи каких-либо дополнительных документов.