Над Курской и Белгородской областями за ночь уничтожены два БПЛА
08:30 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО уничтожили над Курской и Белгородской областями два беспилотника за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 22:00 мск 16 мая до 06:00 17 мая дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — сказали там.
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