Над Курской и Белгородской областями за ночь уничтожены два БПЛА

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО уничтожили над Курской и Белгородской областями два беспилотника за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 22:00 мск 16 мая до 06:00 17 мая дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — сказали там.