Соглашение по Украине может появиться только в результате встречи Путина и Трампа — Орбан

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть достигнуто только в результате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его мнению, одних переговоров между РФ и Украиной будет недостаточно.

«Это не сработает. Если вы надеетесь, что русские и украинцы придут к соглашению, то вы ошибаетесь. Этого не произойдет. За последние три года это могло произойти в любой день, но так и не произошло. Я сам вел с ними переговоры по отдельности и получил отказ», — напомнил Орбан в пятницу вечером в интервью программе «Факты» телеканала ТV2. В июле 2024 года он приезжал с миротворческой миссией в Киев и Москву, где встречался с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

«Добиться мира можно будет только в том случае, если президент Трамп продолжит свою мирную инициативу. Он уже вел переговоры с Зеленским, и пришло время сесть за стол переговоров с президентом России. Если он поговорит с президентом России, то мы сделаем большой шаг вперед и, может быть, достигнем мира, а без этого мы не сможем ничего сделать», — считает венгерский премьер.

Он заявил, что Европа, как и США, также должна возобновить диалог с Россией. «Рано или поздно европейцам придется вести переговоры с президентом Путиным. Это неизбежно. Вопрос, на который должны ответить европейцы, заключается в том, хотим ли мы вести переговоры до того, как состоится встреча Трампа и Путина, или мы хотим вести переговоры только после этого», — сказал Орбан.