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Moody's понизило рейтинг США из-за растущего госдолга

09:00 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг США с уровня ААА до уровня АА1 с негативным прогнозом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства

«Это понижение на одну ступень по 21-ступенчатой рейтинговой шкале отражает увеличение за более чем десятилетие государственного долга и коэффициентов процентных выплат до уровней, значительно превышающих аналогичные рейтинги суверенных государств», — говорится в заявлении.

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