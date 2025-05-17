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Украинские чиновники «теряют сон» из-за страха перед встречей Путина и Трампа — Telegraph

13:00 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Киеве «теряют сон» в ожидании встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Это (встреча двух лидеров — прим. ТАСС) является причиной, по которой украинские чиновники теряют сон», — говорится в материале.

На такой встрече Путин может безраздельно завладеть вниманием Трампа без посредника, который мог бы отстаивать их интересы, пишет газета. Украинские чиновники опасаются, что результатом станет то, что Трамп согласится на сделку, которая затем будет представлена Украине как свершившийся факт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он уверен в возможности организации и проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования украинского кризиса.

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