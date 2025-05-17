0
0
187
НОВОСТИ

Российские войска освободили Александрополь в ДНР

14:00 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Александрополь в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Решительными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении военного ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 17.05.2025
Граждане Абхазии и Южной Осетии смогут получить гражданство РФ упрощенно
0
88
13:25 17.05.2025
Технологии Сбера станут помощниками участников акции «Ночь в музее» в Москве
0
198
13:00 17.05.2025
Дания направит Киеву $630 млн на артиллерийские установки и боеприпасы
0
246
13:00 17.05.2025
Украинские чиновники «теряют сон» из-за страха перед встречей Путина и Трампа — Telegraph
0
262
12:30 17.05.2025
Кремль в интересах переговоров не сообщает о выдвинутых в Стамбуле требованиях — Песков
0
285
12:00 17.05.2025
Для РФ важно, кто от Киева подпишет документы в случае договоренностей — Песков
0
318
11:30 17.05.2025
В РФ 75% родителей против ограничения числа платных мест в вузах — исследование
0
353
11:00 17.05.2025
Трамп хочет переселить 1 млн палестинцев из Газы в Ливию — NBC
0
425
10:30 17.05.2025
В пяти регионах РФ в ближайшие дни прогнозируются опасные погодные явления — Вильфанд
0
429
10:00 17.05.2025
Армия РФ формирует полосу безопасности в сумском приграничье, сообщил эксперт
0
458

Возврат к списку