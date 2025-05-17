Граждане Абхазии и Южной Осетии смогут получить гражданство РФ упрощенно

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. Документ опубликован на портале правовых актов.

Таким претендентам на гражданство не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в РФ, знанию русского языка и российской истории.