ВСУ потеряли в зоне СВО за сутки до 1 345 военных
16:00 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общие потери подразделений ВСУ за сутки в зоне СВО составили до 1 345 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны России.
Потери ВСУ в зоне группировки «Север» составили до 140 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. ВСУ потеряли в зоне группировки «Запад» свыше 225 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства.
ВСУ потеряли в зоне Южной группировки до 265 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. А в зоне ответственности «Центра» — свыше 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов. Потери ВСУ в зоне «Востока» — свыше 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. В зоне «Днепра» уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, три автомобиля, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.
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