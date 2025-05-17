Путин поручил до 2030 года построить и запустить газопровод Волхов — Мурманск

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» совместно с правительством РФ до 2030 года построить и запустить газопровод Волхов — Мурманск.

«Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом „Газпром“, правительством Мурманской области и правительством Республики Карелия с учетом ранее данного поручения обеспечить до 2030 года завершение строительства (за счет внебюджетных источников) и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Волхов — Мурманск», — говорится в перечне поручений главы государства по итогам рабочей поездки в Мурманск.

Доклад президенту по данному вопросу должен быть предоставлен до 1 июля 2025 г., далее — один раз в год.