Армия Израиля уничтожила двухкилометровый туннель и десятки радикалов на севере Газы

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвали в северной части сектора Газа туннель радикального движения ХАМАС длиной около двух километров. Об этом сообщила армейская пресс- служба, отметив, что в ходе операции в этом районе были уничтожены десятки вооруженных радикалов.

«В ходе операции на севере сектора Газа войска уничтожили десятки террористов и ликвидировали стратегический подземный туннель террористов протяженностью около двух километров. В ходе операции войска обнаружили несколько туннельных шахт, взрывные устройства, пусковые установки, а также дополнительное вооружение террористической организации ХАМАС, включая ракеты, гранаты и гранатометы», — говорится в заявлении.