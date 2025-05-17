Армия Израиля уничтожила двухкилометровый туннель и десятки радикалов на севере Газы
19:30 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвали в северной части сектора Газа туннель радикального движения ХАМАС длиной около двух километров. Об этом сообщила армейская пресс- служба, отметив, что в ходе операции в этом районе были уничтожены десятки вооруженных радикалов.
«В ходе операции на севере сектора Газа войска уничтожили десятки террористов и ликвидировали стратегический подземный туннель террористов протяженностью около двух километров. В ходе операции войска обнаружили несколько туннельных шахт, взрывные устройства, пусковые установки, а также дополнительное вооружение террористической организации ХАМАС, включая ракеты, гранаты и гранатометы», — говорится в заявлении.
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