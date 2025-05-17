Трамп заявил, что намерен 19 мая обсудить с Путиным по телефону Украину и торговлю

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным мирное урегулирование на Украине и торговые вопросы во время телефонного звонка в понедельник, 19 мая.

«В понедельник в 10:00 (17:00 мск — прим. ТАСС) я буду разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным», — написал он в соцсети Truth Social. Он добавил, что хочет обсудить с российским коллегой украинское урегулирование и торговлю.