Трамп заявил, что намерен 19 мая обсудить с Путиным по телефону Украину и торговлю
18:30 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным мирное урегулирование на Украине и торговые вопросы во время телефонного звонка в понедельник, 19 мая.
«В понедельник в 10:00 (17:00 мск — прим. ТАСС) я буду разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным», — написал он в соцсети Truth Social. Он добавил, что хочет обсудить с российским коллегой украинское урегулирование и торговлю.
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