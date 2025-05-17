В результате столкновения вертолетов в Финляндии погибли 5 человек
21:00 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столкновение двух вылетевших из Таллина вертолетов в районе аэродрома Эура на западе Финляндии привело к гибели, предположительно, пятерых человек. Об этом сообщил портал национального гостелерадио Эстонии ERR со ссылкой на представителя МИД страны.
Ранее финский общественный вещатель Yle сообщал со ссылкой на местную спасательную службу, что сегодня в первой половине дня в западной провинции Сатакунта столкнулись два вертолета. Позже полиция Финляндии подтвердила, что на борту двух вертолетов легких моделей Robinson R44 Raven находилось пять человек — двое в одном и трое в другом. Полицейские работают над установлением личностей жертв.
Директор отдела консульской помощи МИД Эстонии Маргус Сярглепп, слова которого приводит ERR, заявил, что, по предварительным данным, в результате столкновения никто не выжил. Он также не привел информации о личностях погибших. Как отмечают эстонские СМИ со ссылкой на свои источники, речь может идти о нескольких предпринимателях из Эстонии.
Министерство обороны Финляндии ранее также подчеркнуло, что столкновение в воздушном пространстве страны никак не связано с финскими военными объектами и военной техникой.
НОВОСТИ
- 20:30 17.05.2025
- Власти РФ планируют поэтапно запретить пластиковую посуду на Байкале
- 20:00 17.05.2025
- Медведев предостерег, что неудачные переговоры могут спровоцировать более ужасную войну
- 19:30 17.05.2025
- Армия Израиля уничтожила двухкилометровый туннель и десятки радикалов на севере Газы
- 19:00 17.05.2025
- США должны уйти с Ближнего Востока, считает лидер Ирана
- 18:30 17.05.2025
- Трамп заявил, что намерен 19 мая обсудить с Путиным по телефону Украину и торговлю
- 18:00 17.05.2025
- Путин поручил до 2030 года построить и запустить газопровод Волхов — Мурманск
- 17:00 17.05.2025
- На инаугурационную мессу Льва XIV от РФ прибудет министр культуры Любимова
- 16:00 17.05.2025
- ВСУ потеряли в зоне СВО за сутки до 1 345 военных
- 15:00 17.05.2025
- Граждане Абхазии и Южной Осетии смогут получить гражданство РФ упрощенно
- 14:00 17.05.2025
- Российские войска освободили Александрополь в ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать