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В результате столкновения вертолетов в Финляндии погибли 5 человек

21:00 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновение двух вылетевших из Таллина вертолетов в районе аэродрома Эура на западе Финляндии привело к гибели, предположительно, пятерых человек. Об этом сообщил портал национального гостелерадио Эстонии ERR со ссылкой на представителя МИД страны.

Ранее финский общественный вещатель Yle сообщал со ссылкой на местную спасательную службу, что сегодня в первой половине дня в западной провинции Сатакунта столкнулись два вертолета. Позже полиция Финляндии подтвердила, что на борту двух вертолетов легких моделей Robinson R44 Raven находилось пять человек — двое в одном и трое в другом. Полицейские работают над установлением личностей жертв.

Директор отдела консульской помощи МИД Эстонии Маргус Сярглепп, слова которого приводит ERR, заявил, что, по предварительным данным, в результате столкновения никто не выжил. Он также не привел информации о личностях погибших. Как отмечают эстонские СМИ со ссылкой на свои источники, речь может идти о нескольких предпринимателях из Эстонии.

Министерство обороны Финляндии ранее также подчеркнуло, что столкновение в воздушном пространстве страны никак не связано с финскими военными объектами и военной техникой.

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