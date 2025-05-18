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НОВОСТИ

В Москве сократилось число квартирных краж на 40% - прокуратура

10:00 18.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество квартирных краж, совершенных в Москве с января по апрель текущего года, сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«На 40% меньше зарегистрировано квартирных краж. Их всего 45 (за аналогичный период прошлого года — 75), улучшилась их раскрываемость», — сказали в пресс-службе.

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