В Москве сократилось число квартирных краж на 40% - прокуратура

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество квартирных краж, совершенных в Москве с января по апрель текущего года, сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«На 40% меньше зарегистрировано квартирных краж. Их всего 45 (за аналогичный период прошлого года — 75), улучшилась их раскрываемость», — сказали в пресс-службе.