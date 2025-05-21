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Российскую делегацию на интронизации Папы Римского Льва XIV Посол РФ в Ватикане Иван Солтановский

13:45 18.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр культуры РФ Ольга Любимова не смогла принять участие в церемонии инаугурации нового понтификата и интронизационной мессе Папы Римского Льва XIV из-за несогласованности воздушного маршрута. Российскую делегацию возглавил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, сообщили в Минкультуры.

«Посол Российской Федерации в Ватикане Иван Солтановский возглавил российскую делегацию на церемонии инаугурации нового понтификата и интронизационной мессе Папы Римского Льва XIV. Глава Минкультуры России Ольга Любимова, ранее по поручению президента РФ возглавлявшая российскую делегацию на похоронах Папы Римского Франциска, не смогла принять участие в церемонии по техническим причинам, связанным с несогласованностью воздушного маршрута», — говорится в сообщении.

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